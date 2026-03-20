Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, havalimanı içerisinde yer alan Diplomatik Destek Merkezi’ne doğru ilerleyen 2 İHA tespit edildi. Tehdit üzerine devreye giren hava savunma unsurları, söz konusu İHA’ları etkisiz hale getirdi.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Saldırının ardından bölgede oluşan maddi hasara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının kaynağı araştırılıyor

Yetkililer, saldırı girişiminin ardından havalimanı ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu. İHA’ların hangi grup tarafından ve nereden fırlatıldığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güvenlik birimleri, özellikle diplomatik misyonların bulunduğu bölgelerde ek önlemler alındığını da kaydetti.

Ne olmuştu?

İran destekli Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteren Kataib Hizbullah, saldırıdan bir gün önce 5 günlük tek taraflı ve şartlı ateşkes ilan etmişti. Örgütün Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahit el-Assaf, yaptığı açıklamada şu şartları sıralamıştı:

İsrail’in Beyrut’taki saldırılarını durdurması,

Sivil yerleşimlerin hedef alınmaması,

ABD istihbarat unsurlarının büyükelçilik dışındaki faaliyetlerini sonlandırması

Assaf, bu koşulların ihlal edilmesi halinde saldırıların daha yoğun şekilde yeniden başlayacağını vurgulamıştı.

Yeşil bölge son günlerde hedefti

İran yanlısı silahlı gruplar, son günlerde Bağdat’ın en korunaklı noktalarından biri olan Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ni roket ve İHA saldırılarıyla hedef almıştı.

Irak hükümeti ise söz konusu saldırıları sert bir dille kınayarak, diplomatik temsilciliklere yönelik eylemleri “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.