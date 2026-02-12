Kayseri’de dekorasyon işiyle uğraşan Rıfat Özdemir’in yaşamı, yeğeninin kendisini Jeffrey Epstein’e benzeterek fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla değişti.

Kısa sürede geniş kitlelere yayılan paylaşımın ardından hem sosyal medyada hem de günlük yaşamında dikkat çeken Özdemir, beklemediği bir ilgi ve baskıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Fotoğrafın kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüldüğünü belirten Özdemir, paylaşımların yurt dışına kadar ulaştığını ve farklı ülkelerin medya kuruluşlarında yer almasının kendisini şaşırttığını dile getirdi.

“Epstein’e benzemek hoş bir şey değil”

Fiziksel benzerliğin kendisini sosyal çevresinden uzaklaştırdığını söyleyen Özdemir, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:

“Olay, yeğenim dayı sen Epstein’e benziyorsun diyerek fotoğrafımı çekip, sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Bu kadar çabuk yayılacağını tahmin etmedim.

Paylaşıma baktığımda bir anda milyonların izlediğini gördüm. Londra basını ve Arap kanalları gibi birçok ülkeden yayınlar gördüğümde şaşırdım. Epstein’e benzemek hoş bir şey değil.

Epstein’i tanımıyordum. Yeğenim Epstein’e benziyorsun dediğinde sıradan ünlü bir artist zannettim. Araştırdığımda Epstein’in çok kötü bir insan olduğunu öğrendim.

Ben şu anda dekorasyon işiyle uğraşıyorum. Bu benzetmeden dolayı insanların yanlarına gidemediğim için mağdurum.

İnsanların bana, sanki karşılarında Epstein varmış gibi bakmaları beni rahatsız ediyor. Bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Halkımdan ricam lütfen önyargılı olmayın, insan insana benzeyebilir.”

Çalışamaz hale geldi, yurt dışı planlarını erteledi

Özdemir, fiziksel benzerlik nedeniyle işlerini sürdüremediğini ve sosyal ortamlardan uzaklaşmak zorunda kaldığını belirtti.

Özellikle yurt dışındaki projelerini ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Özdemir, yeni yaşamına uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

“Kayseri’yi terk etmek zorunda kaldım. Kayseri’de mağdur oldum, Ankara’ya yerleştim, bir hafta evden çıkmayacağım. Normalde yurt dışında da çalışıyorum.

Şantiyelerde devamlı işlerimiz olduğu için şu anda yurt dışına bile gidemez oldum. Çekiniyorum, çünkü burada derdimi anlatabiliyorum ama yurt dışına gittiğim zaman kendimi nasıl ifade edeceğim?

Yabancı dilim zaten yok. O yüzden yurt dışına gitmeyi erteledim. Normalde benim şu anda yurt dışında olmam lazımdı.”

“Bakışlardan uzaklaşmak istedim”

Yaşadığı sosyal baskı nedeniyle Kayseri’den ayrılma kararı aldığını belirten Özdemir, eşiyle birlikte Ankara’ya yerleştiğini ve daha sakin bir hayat sürmek istediğini dile getirdi.

“Hiç kimse benim yerimde olmak istemez. Kılık değiştirip, sakal bırakacağım dedim ama Epstein’in sakallı halini yapmışlar.

Bu sefer benzerlik tamamen birebir aynı olacak diye sakal da bırakamıyorum. Zengin bir insan da değilim ki botoks yaptırıp, yüz ifademi değiştireyim.

Eşimle beraber ne yapacağımıza karar verdik. Ben dedim ki Ankara’ya taşınalım çünkü Ankara’da daha önce de yaşamıştık.

Kayseri’deki insanların bakışlarından uzaklaşmak istedim. İnsanın Kadir İnanır’a benzemesi insana haz verebilir ama Epstein’e benzemek insanı toplumdan uzaklaştırıyor.

Kayseri’de rahatsız oldum, Ankara’ya taşınmak zorunda kaldım. Ankara’da da bu gibi durumlar yaşamak istemiyorum.”