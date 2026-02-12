Son Mühür - Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında, programında geçen bir diyalog nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, incelemelerin ardından iki yıl öncesine ait görüntülerle ilgili takipsizlik kararı verdi.
Yasal unsurlar oluşmadı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan savunmaları ve görüntülerin kronolojik sürecini inceleyerek suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vardı.
Neler yaşandı?
“Konuşanlar” programının sunucusu komedyen Hasan Can Kaya hakkında, bir izleyiciyle yaşadığı diyalog nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İncelemelerde görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden gündeme geldiği belirlendi. Hasan Can Kaya ifadesinde dini değerlere yönelik özel bir kastının bulunmadığını, görüntülerin bağlamından koparıldığını ve bu nedenle özür mesajı yayımladığını dile getirmişti.