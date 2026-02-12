Son Mühür - “Aşk-ı Memnu” ve “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizilerindeki performanslarıyla geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Beren Saat, bu kez müzik çalışmasıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Saat’in uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk şarkısı “CapitaliZoo”, bugün itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

Sözler Beren Saat’ten

İngilizce olarak hazırlanan şarkının sözleri Beren Saat’e ait. Çalışmanın prodüktörlüğü ve aranjesi ise eşi Kenan Doğulu tarafından üstlenildi. Şarkının miksleri, Grammy ödüllü Brendan Morawski imzası taşıyor.

Klip Los Angeles’ta çekildi

“CapitaliZoo”nun klibi Los Angeles’ta çekildi. Klipte Beren Saat’in performansı da dikkat çekerken, şarkı yayımlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Saat’in müzik dünyasına attığı bu ilk adım, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.