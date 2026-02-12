Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, fırtınanın özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi riskler oluşturabileceği belirtilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgâr sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dikkat çekildi. Buna göre, 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Yetkililer, rüzgâr hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceğini bildirerek, hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Ulaşımda aksamalar ve yapısal risklere dikkat

Beklenen fırtınayla birlikte kentte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Özellikle açık alanlarda bulunan eşyaların savrulması, çatıların zarar görmesi ve ağaçların devrilmesi gibi risklerin oluşabileceği ifade edildi.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamaları, araçlarını güvenli yerlere park etmeleri ve dış mekânlarda sabitlenmemiş nesnelere karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Zehirlenme tehlikesine karşı uyarı

Valilik açıklamasında, fırtınanın beraberinde getirebileceği bir diğer riskin ise soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olduğuna dikkat çekildi. Özellikle rüzgârın baca sistemlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Valilikten vatandaşlara tedbir çağrısı

Ankara Valiliği, olası olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi. Yetkililer, fırtına süresince dikkatli olunmasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.