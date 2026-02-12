Türk Hava Yolları (THY), filosuna kattığı 500’üncü uçağı için düzenlediği özel uçuşla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Airbus A350 tipi ve “TK-Aile” adı verilen uçak, 100 bin çalışanın fotoğrafıyla kaplanarak gökyüzünde 500’üncü uçak logosunu çizdi.

1933 yılında yalnızca 5 uçakla faaliyetlerine başlayan THY, yıllar içinde büyüyerek uçak filosu açısından önemli bir kilometre taşına ulaştı. Avrupa’nın en genç uçak filolarından birine sahip olan şirket, 2025 Aralık ayında envanterine kattığı 500’üncü uçak için özel bir lansman düzenledi.

100 bin çalışanın fotoğrafıyla havalandı

“TK-Aile” adlı uçak, THY’nin mevcut ve emekli çalışanlarını simgeleyen 100 bin kişinin fotoğrafıyla giydirildi. Bu özel uçuşta 81 ilden gelen şehit çocukları, THY’nin hafızalarda yer eden Iğdır reklam filmi oyuncuları ve eski çalışanlar da yer aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren uçuş, canlı hava trafik izleme platformu Flightradar24 üzerinden yoğun ilgiyle takip edildi. Uçuşun ardından uçak gökyüzünde 500’üncü uçak logosunu çizerek etkinliğin simgesel anını oluşturdu.

“2033’te ekonomiye 150 milyar dolarlık katkı hedefleniyor”

Özel uçuşta basın mensuplarına konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin büyümesinin yalnızca uçak sayısıyla değil, Türkiye ekonomisine katkısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, 12 yıl önce 500 uçak hedefinin uzak bir hayal gibi göründüğünü belirterek, filonun 274 uçaktan 523 uçağa yükseldiğini ifade etti. Önümüzdeki 10 yıl içinde filonun 1000 uçağa ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayan Bolat, THY’nin ekonomik katkısına da dikkat çekti.

Türk ekonomisine bu yıl yaklaşık 65 milyar dolarlık katkı sağlayan şirketin, 2033 yılında bu katkıyı 150 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtti. THY’nin ihracat performansındaki artışa da değinen Bolat, 2006’da 1,7 milyar dolar olan ihracatın 2025’te 18,8 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

“Bu başarıda 100 bin çalışanın payı var”

Bolat, TK-Aile uçağının şirket çalışanlarını simgelediğini belirterek emekli personelin de bu başarının önemli parçası olduğunu vurguladı. Şirketin bugünlere gelmesinde herkesin katkısı bulunduğunu ifade eden Bolat, uçağın 100 bin çalışanı temsil ederek dünyanın dört bir yanına uçtuğunu söyledi.

Türkiye’nin güvenli bir ülke olmasının da havacılık ve ekonomik büyüme açısından önemli bir faktör olduğunu belirten Bolat, özel uçuşa katılan şehit yakınlarının da bu anlamlı yolculuğun parçası olduğunu ifade etti.

Çin’den 2 milyon turist hedefi

THY’nin büyüme planları kapsamında yeni uluslararası hedefler de açıklandı. 2026 yılında Çin’de iki yeni noktaya uçuş başlatılacağını duyuran Bolat, Çin pazarında kapasite artışının önündeki engellerin aşıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Çin’den Türkiye’ye 2 milyon turist getirilmesinin hedeflendiğini açıklayan Bolat, Çinli turistlerin özellikle Türkiye’nin kültürel mirasına ilgi gösterdiğini vurguladı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 22 alanı ve geçici listede bulunan çok sayıda kültürel değeri bulunduğunu hatırlattı.

Yeni rotalar ve küresel ağ genişliyor

THY’nin uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini belirten Bolat, Erivan’ın yeni rotalar arasında yer aldığını, Tiran hattının yeniden açıldığını ve Romanya’da yeni bir noktaya uçuş başlatıldığını açıkladı. Ayrıca uzun menzilli uçuşlarla küresel erişimin daha da arttığını belirterek Sidney-Vancouver hattıyla yaklaşık 19 saatlik uçuş süresine ulaşıldığını ifade etti.

Şirketin hedefi, dünyanın dört bir yanına ulaşan daha geniş bir uçuş ağıyla küresel havacılıkta güçlü konumunu sürdürmek.

