Son Mühür- İzmir’de son dönemde etkili olan yağışlar, kentin içme suyu kaynaklarında doluluk oranlarını yukarı yönlü etkiledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 06 Nisan 2026 tarihli olarak paylaşılan verilere göre, kentteki barajlarda geçen yıla kıyasla belirgin artışlar kaydedildi.

Barajlarda genel tablo

İzmir’in su ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında doluluk oranları farklı seviyelerde gerçekleşti. Veriler, özellikle bazı barajlarda su seviyelerinin geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu.

Tahtalı Barajı’nda dikkat çeken artış

İzmir’in en büyük su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 51,16 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 15,51 seviyesindeydi. Barajda su seviyesinin 54,72 metreye yükseldiği ve toplam su hacminin 166 milyon metreküpe ulaştığı gözlemlendi.

Balçova ve Ürkmez’de yüksek doluluk

Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 97,66 seviyesine çıkarken, Ürkmez Barajı’nda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşıldı. Ürkmez Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde doluluk oranının yüzde 26,90 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Gördes Barajı’nda sınırlı artış

Gördes Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 37,18 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 5,23 seviyesindeydi. Barajın toplam su hacmi 178 milyon metreküp olarak açıklandı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yükseliş

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 82,08’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 18,46 olarak kayıtlara geçmişti. Barajda su seviyesinin belirgin şekilde arttığı bildirildi.