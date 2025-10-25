Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Şimşek, Cihangir Lübiç ve Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsiyle tahliyesine, Heval Savaş Kaya, Barış Karcı ve Tunç Soyer’in ise tutukluluklarının devamına karar vermişti.

Bu kararın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihangir Lübiç ve Şenol Aslanoğlu için verilen tahliye kararlarına itiraz etti. Ancak mahkeme, savcılığın itirazını değerlendirerek reddetti.

Böylece Lübiç ve Aslanoğlu ev hapsinde kalmaya devam edecek, diğer sanıkların tutukluluk halleri ise sürecek.