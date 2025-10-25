Türkiye’nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hazırladığı “Okyanusun Devleri” sergisiyle deniz tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Serginin en dikkat çekici parçalarından biri, İzmir’in Çeşme sahilinde kıyıya vuran Akdeniz foku iskeleti oldu. TÜDAV uzmanları tarafından titizlikle koruma altına alınan fosil, aylar süren hazırlık sürecinin ardından müze materyaline dönüştürülerek sergide yerini aldı.

Dev deniz canlıları ilk kez sergileniyor

Sergide ayrıca Antalya Kumluca sahilinde bulunan 16 metre uzunluğundaki kaşalot ve Adana Yumurtalık kıyılarında karaya vuran 10,5 metrelik uzun balina da yer alıyor. Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi, aylarca süren çalışmalarla bir araya getirildi.

Binlerce ziyaretçiyle buluştu

Türkiye’de ilk kez sergilenen bu eşsiz koleksiyon, açılışından bu yana binlerce ziyaretçi tarafından gezildi. Sergi; deniz memelilerinin yaşam alanlarını tehdit eden kirlilik, plastik atıklar, gürültü ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara dikkat çekiyor.

Denizlerin korunmasına dikkat çekiyor

“Okyanusun Devleri” sergisi, bilimsel içeriği ve eğitim odaklı kurgusuyla her yaş grubundan ziyaretçiye denizlerin en görkemli canlılarını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Sergi, deniz ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sergi, İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan özel alanda, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.