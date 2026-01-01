Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göztepe’de, savunmanın genç ismi Taha Altıkardeş transfer gündeminin öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. 22 yaşındaki stoper için hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan kulüplerin devrede olduğu ifade edildi.

Süper Lig devleri takipte

Sarı-kırmızılı formayla üçüncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş’e, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ilgi gösterdiği öğrenildi. İki kulübün de oyuncunun performansını yakından takip ettiği ve gelişimini raporladığı belirtildi.

Avrupa’dan teklifler var

Genç savunmacının Avrupa piyasasında da radar altında olduğu kaydedildi. Hollanda ve Almanya’dan bazı kulüplerin için temas kurduğu, daha önce de ilgisi bulunan Feyenoord’un yeniden nabız yokladığı aktarıldı. Ayrıca Bundesliga’dan bazı ekiplerin oyuncuyu düzenli olarak izlediği bildirildi.

Sport Republic satışa açık

Göztepe Futbol Şubesi’ni yöneten Sport Republic’in, kulübün menfaatleri doğrultusunda tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine onay verebileceği ifade edildi.

İstikrarlı performans

Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor’dan bedelsiz olarak Göztepe kadrosuna katıldı. Sarı-kırmızılı ekipte 1’inci Lig şampiyonluğu yaşayan genç stoper, son iki sezondur Süper Lig’de düzenli olarak forma giyiyor.

Milli Takımda da forma giydi

Türkiye U21 Milli Takımı’nda da görev alan Taha Altıkardeş, bu sezon Göztepe formasıyla 18 resmi karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Genç oyuncunun yükselen performansının, transfer ilgisini artırdığı değerlendiriliyor.