Son Mühür- Kısa sürede Bollywood’un parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Suraj Chavan, hayranları tarafından “Hindistan’ın Leonardo DiCaprio’su” olarak anılıyor. Genç aktör, sinema eleştirmenlerinden tam not alırken, ekran dışındaki duruşuyla da dikkat çekiyor.

Etkinliklerde izdiham yaşanıyor

Son günlerde katıldığı etkinliklerde yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü oyuncu, hayranlarının sevgisinden dolayı kamusal alanlarda rahat hareket edemiyor. Özellikle genç kadınların ilgisi nedeniyle çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

“Nefes alamaz hale geldi”

Katıldığı organizasyonlarda izdiham yaşandığını belirten yakın çevresi, Suraj Chavan’ın zaman zaman nefes almakta zorlandığını ifade ediyor. Aktörün, bu yoğun ilgiden dolayı sosyal etkinliklerde daha temkinli davranmaya başladığı öğrenildi.

Bollywood’un yükselen yıldızı

Suraj Chavan, kısa sürede Bollywood’un en popüler isimleri arasına girmeyi başardı. Başarılı oyunculuğu, özgüveni ve sempatik tavırlarıyla sadece Hindistan’da değil, uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor.