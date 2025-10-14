Sosyal medyanın en bilinen isimlerinden biri olan Onurcan Güzel, namı diğer Tablet Reis, son günlerde estetik operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada aldığı tepkiler ve eleştiriler sonrasında yüzünde birçok estetik işlem yaptırdı. Cesur paylaşımları ve ameliyat süreciyle ilgili açıklamaları hayranlarının ve takipçilerinin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Tablet Reis, geçmişte hem görünümü hem de tavırlarıyla sosyal medyada sık sık konuşulan bir isim oldu. Takipçileri tarafından zaman zaman sert yorumlarla karşılaşan genç fenomen, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Son paylaşımında ameliyat sürecine dair yaptığı açıklamalar ve işlemler sonrası yüzündeki değişim, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Onurcan Güzel, "Kendimi daha yeterli hissedeceğim, daha iyi olacağım, güzel olacağım. Bana sürekli çirkin dediniz, yetersiz hissettirdiniz. Ben de insanım, duygularım var. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak. Geriye üç ameliyat daha var, iyileşir iyileşmez onları da yapacağım." diyerek sürecin henüz tamamlanmadığını da belirtmiş oldu.

Tablet Reis kimdir?

Onurcan Güzel, sosyal medya platformlarında "Tablet Reis" adıyla tanınıyor. Zaman zaman sıra dışı tarzı, cesur açıklamaları ve hayatına dair paylaşımlarıyla gündem yaratıyor. Özellikle genç kitle arasında yüksek takipçi sayısına ulaşan Onurcan, eleştiriler ve destek mesajlarıyla sık sık karşılaşıyor. Sosyal medyada, kendisine yönelik siber zorbalık ve olumsuz eleştiriler karşısında gösterdiği dayanıklılık ile de tanınıyor.

Tablet Reis’in bugüne kadar geçirdiği estetik operasyonlar, sosyal medyada ciddi bir tartışma konusu oldu. Kendi açıklamalarına göre ameliyat süreci henüz sona ermedi ve ilerleyen günlerde yeni işlemler yaptırmayı planlıyor. Bu paylaşımlar, takipçilerinden hem olumlu hem de endişeli yorumlar alıyor. Onurcan Güzel, ameliyatlar sonrası değişen yüzüyle ilgili düşüncelerini ve duygularını açıkça paylaşarak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerine çekti.

Estetik operasyonların etkisi ve sosyal medya tepkileri

Estetik işlemlerin popülerleşmesiyle beraber, sosyal medya fenomenleri arasında benzer operasyonların sayısı giderek artıyor. Tablet Reis örneğinde olduğu gibi, özellikle genç kullanıcılar kendilerine yönelik olumsuz eleştiriler ve zorbalıklar nedeniyle estetik operasyonlara yöneliyor. Türkiye’de son yıllarda estetik ameliyatlara olan talep büyük oranda artış gösterdi. 2024 yılı verilerine göre; ülkemizde estetik cerrahi işlemlerinde yüzde 30’a yakın yükseliş yaşandı ve en çok yapılan işlemler arasında burun estetiği, dolgu ve çene operasyonları yer alıyor. Onurcan Güzel’in estetik yolculuğu, toplumsal baskının ve sosyal medya etkisinin bireyler üzerindeki sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Onurcan Güzel’in açıklamalarına göre önümüzdeki aylarda üç estetik operasyon daha planlanıyor. Fenomenin son paylaşımında, sürecin psikolojik boyutuna da değinmesi dikkat çekti. Sosyal medya ve internet ortamında uygulanan siber zorbalık, gençler üzerinde psikolojik baskı yaratıyor ve estetik işlemlere olan ilgiyi artırıyor. Tablet Reis’in örneği, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin insanların fiziksel ve ruhsal değişim kararlarında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Onurcan Güzel’in ameliyat süreci ve yenilenen imajı sosyal medya gündeminde konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Fenomen ismin yeni operasyonları ve süreçte yaşadığı değişimler, takipçileri tarafından yakından izleniyor.