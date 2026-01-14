Evlerde dekoratif amaçla tercih edilen ve kırmızı yapraklarıyla bilinen Yılbaşı Çiçeği, uzmanlara göre sanıldığı kadar güvenli değil. Euphorbia bitki ailesine ait olan ve bilimsel adı Poinsettia olan bu bitki, sapı kırıldığında beyaz ve yapışkan bir özsu salgılıyor. Kraliyet Bahçıvanlık Derneği verilerine göre bu sıvı, cilt ve göz dokusu üzerinde tahriş edici etki gösteriyor.

Temas halinde kısa sürede belirtiler ortaya çıkabiliyor

Bitkinin salgıladığı özsu ile temas edilmesi durumunda ciltte kızarıklık, kurdeşen ve şiddetli yanma hissi görülebiliyor. Bazı vakalarda temas edilen bölgede su toplayan kabarcıklar oluşabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, özsunun yapışkan yapısı nedeniyle ellere bulaştıktan sonra fark edilmeden yüze ve gözlere taşınabildiğine dikkat çekiyor.

Yanlışlıkla temas edenler için önerilen adımlar

Uzman estetisyen Dr. Annette Phillips, bitkiyle temas sonrası zincirleme bir reaksiyon yaşanabileceğini ifade ediyor. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), bu tür bir temas halinde ilk olarak etkilenen bölgenin bol su ve sabunla hemen yıkanmasını öneriyor. Ardından cildi yatıştırmak için hafif bir nemlendirici uygulanması tavsiye ediliyor. Ellerin yıkanmadan yüz ve göz bölgesine temas ettirilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Evde güvenli kullanım için dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlara göre Yılbaşı Çiçeği evde bulundurulacaksa bazı önlemler alınması gerekiyor. Bitki budanırken ya da saksısı değiştirilirken mutlaka eldiven kullanılması öneriliyor. Çiçeğin çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yükseklikte bir alana yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bitkinin saplarının oldukça kırılgan olduğu, taşıma sırasında gövdeye zarar verilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

Uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor

Uzmanlar, estetik görünümü nedeniyle tercih edilen bu bitkinin yanlış temas halinde ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yılbaşı Çiçeği ile temas eden kişilerin belirtileri hafife almaması ve gerekli hijyen adımlarını vakit kaybetmeden uygulaması gerektiği ifade ediliyor. Bu tür bitkilerle temas ederken dikkatli olunması, olası sağlık risklerinin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.