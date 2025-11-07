Son Mühür - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarifeleri ile su satış ve atık su uzaklaştırma bedeli tarifelerini görüşmek üzere genel kurul toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Kasım ayında yapılması planlanan toplantı için teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne iletildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, meclis üyelerine gönderdiği yazıda, İSKİ Genel Kurulu’nun ilk birleşiminin 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’deki Belediye Başkanlık Binası’nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gündemde sadece zam yok

Genel kurul toplantısının gündeminde yalnızca su tarifeleri değil, İSKİ’nin bütçesi, yatırım ve performans programı ile hisse satışları da yer alıyor. Toplantıda, 2026 yılı su fiyatları ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli için yeni tarifelerin belirlenmesi öngörülüyor.

Su zammı nasıl belirleniyor?

İstanbul’da su tarifeleri, mevcut durumda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları dikkate alınarak belirleniyor. 20 Kasım 2024’te İBB Meclisi’nin aldığı karar ile suya her ay, TÜFE ve Yİ-ÜFE’nin ortalaması oranında otomatik zam uygulanmaya başlandı.