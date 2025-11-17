Son Mühür - Son dönemde küresel eğlence sektörüne yönelik büyük yatırımlar yapan Suudi Arabistan Varlık Fonu (PIF), Warner Bros. Discovery (WBD) için harekete geçtiği öne sürüldü. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, eylülde Electronic Arts’ı (EA) 55 milyar dolara satın alan fon, Universal Pictures’ın sahibi Comcast ile WBD için teklif hazırladı. Fonun, rakiplerini geride bırakmak amacıyla WBD’ye tamamen nakit bir teklif sunmayı planladığı ve şirketi satın alarak Vizyon 2030 çerçevesinde Suudi Arabistan’ın eğlence ve altyapı projelerini güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. Haberlerde ayrıca, Comcast CEO’su Brian Roberts’ın kısa süre önce Suudi Arabistan’a giderek fon yetkilileriyle görüştüğü ve Riyad’daki Qiddiya eğlence projesini ziyaret ettiği aktarıldı. Comcast’in, olası bir teklif için Goldman Sachs ve Morgan Stanley’i finansal danışman olarak yetkilendirdiği belirtildi.

Taraflardan hiçbiri görüşmeleri resmî olarak doğrulamadı. Öte yandan Paramount, Skydance ve Netflix’in de Warner Bros. Discovery’yi (WBD) satın almak istediği biliniyor. Şirket için satın alma tekliflerinin 20 Kasım’a kadar sunulması bekleniyor. WBD, ekimde şirketin tamamı veya bazı bölümlerinin satışı için stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığını duyurmuştu. Yönetim, bugüne kadar Paramount’tan gelen üç devralma teklifini reddetti. WBD CEO’su David Zaslav’ın, şirketi Paramount Global ve Skydance Media gibi diğer taliplerden gelen tekliflerin çok üzerinde, yaklaşık 70 milyar dolarlık bir değerleme ile satışa hazırladığı belirtiliyor. Daha önce Time Warner adıyla faaliyet gösteren WBD, 2016’da AT&T tarafından 85 milyar dolara satın alınmış, 2022’de Discovery Inc. ile birleşmişti. Yüksek borcu bulunan şirketin satış kararı, dijital dönüşümle sarsılan medya sektöründe son yıllarda hız kazanan birleşme trendinin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

