Son Mühür- Rusya'ya karşı geri adım atmaya niyeti olmadığını gösteren Ukrayna'ya Fransa'dan savaş uçakları ve füzelerin yer aldığı bir savunma paketiyle destek geldi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun insansız hava aracı ve füze saldırılarının son haftalarda arttığı ve Moskova'nın güneydoğu Zaporizhia bölgesinde kara ilerlemesi bildirdiği bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluştu.



Zelenskiy, Pazar günü X'te yaptığı paylaşımda, "Fransa ile de tarihi bir anlaşma hazırlandı; muharebe havacılığımız, hava savunmamız ve diğer savunma kabiliyetlerimiz önemli ölçüde güçlendirilecek. Ziyaret programına göre bu Pazartesi günü gerçekleşecek" mesajı vermişti.

Pakette neler var?



Ukrayna ve Fransa arasında imzalanması beklenen savunma paketinde,

''Rafale savaş uçakları

- SAMP/T hava savunma sistemleri

- Dronlar

- Ground Fire 300 radarları'' bulunuyor.

Sky Newa Arabia, ''Fransa Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna'nın 100 adet Fransız Rafale savaş uçağı satın alacağını doğruladı'' bilgisini paylaştı.

