Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Eğitim Ailesi ile İftar" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim camiasının temsilcileriyle bir araya geldiği bu özel programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gücünün sadece sınırlarından değil, sahip olduğu sarsılmaz mücadele azminden geldiğini ifade etti.

Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi ve Bayram sevinci

Konuşmasının giriş bölümünde Türkiye’nin 81 vilayetinde büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin ve eğitim camiasının Ramazan ayını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek ayın sonuna yaklaşmanın hüznü ile bayrama kavuşmanın heyecanının bir arada yaşandığını dile getirdi. Ramazan-ı Şerif’e veda ederken İslam dünyası için hayırlar temenni eden Erdoğan, bu mukaddes zaman diliminin samimiyetle edilen duaların makbul olduğu eşsiz bir iklim olduğunu belirtti. Yapılan ibadetlerin ve tutulan oruçların Allah katında kabul olması niyazında bulunan Cumhurbaşkanı, bayramın tüm insanlığa huzur getirmesini diledi.

Çanakkale ruhu: Türk milletinin parlak nişanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümüne denk gelmesi hasebiyle şehitlerimizi rahmetle yad ederek tarihi bir perspektif sundu. Çanakkale’yi zaferler silsilesinin en altın halkası ve Türk milletinin bağımsızlık karakterinin bir mührü olarak tanımlayan Erdoğan, "Vatanımızın her bir köşesi aslında birer Çanakkale’dir" ifadesini kullandı. Çanakkale destanının üzerinden geçen bir asrı aşkın süreye rağmen o günkü iradenin bugün de dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu ruhun Türk milletinin gelecekteki en büyük nişanesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye 783 bin kilometrekareden daha büyüktür

Konuşmasında Türkiye’nin jeopolitik ve manevi derinliğine dikkat çeken Erdoğan, ülkenin sadece resmi sınırlarla tarif edilemeyecek kadar büyük bir gönül coğrafyasına sahip olduğunu hatırlattı. Çanakkale’nin, Türkiye’nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en somut kanıtı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, o meşhur "Geçilmez" mührünü vuran gücün, milletin sahip olduğu çelikten irade ve sarsılmaz mücadele azmi olduğunu söyledi. Bu tarih bilincinin, modern Türkiye’nin temel taşlarını oluşturduğunu ifade etti.

Eğitimde güçlü toplum ve insan kaynağı vurgusu

Hükümetin göreve geldiği ilk günden bu yana öncelik sıralamasının en başında eğitimin yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir toplum ve müreffeh bir ülke idealine ancak nitelikli insan kaynağıyla ulaşılabileceğinin altını çizdi. Beştepe’deki hitabında eğitimcilere seslenen Erdoğan, iyi yetişmiş, milli ve manevi değerlerle donatılmış güçlü bir bünyenin ancak kaliteli bir eğitim sistemiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin vizyon projelerinin ve hedeflerinin merkezinde, insan odaklı bu gelişim stratejisinin yattığını sözlerine ekledi.