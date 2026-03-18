Son Mühür- Bölgedeki çatışma iklimini sonlandırmak ve kalıcı bir barış zemini inşa etmek amacıyla Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde yürütülen bu yoğun temaslar çerçevesinde Türk heyeti, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere 18 Mart tarihinde Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kritik toplantıya katılmak amacıyla başkent Riyad’a ulaştı. Ancak bölgedeki gerilimin ne denli tırmandığı, bizzat zirvenin gerçekleştirileceği noktada yaşanan olağanüstü olaylarla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Diplomasi trafiğinde olağanüstü anlar: Havada hareketlilik

Riyad’da diplomatik temasların sürdüğü esnada, şehrin semalarında tansiyonun bir anda yükseldiği anlar yaşandı. Bakan Fidan ve beraberindeki heyetin bölgede bulunduğu sırada, başkent üzerinde seyreden bir insansız hava aracının (dron) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesiyle birlikte şehirde alarm durumuna geçildi. Saldırı girişimi sonrası devreye giren uyarı sistemleri ve kesintisiz çalan sirenler eşliğinde, güvenlik protokolleri gereği bölgedeki herkesin sığınaklara yönlendirilmesi istendi.

Gazeteci Hakan Çelik o anları görüntüledi

Başkentteki bu gerilimli dakikalar, sahada gelişmeleri takip eden deneyimli gazeteci Hakan Çelik tarafından kayıt altına alındı. Çelik, Riyad semalarında yaşanan hareketliliği ve yankılanan alarm seslerini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşarak olayın boyutunu gösterdi. Paylaşılan görüntülerde, diplomatik bir misyonun ortasında kalındığı ve sığınaklara gidilmesi yönündeki çağrıların yarattığı sıcak atmosfer, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



