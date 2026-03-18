Orta Doğu coğrafyasında her geçen gün tırmanan gerilimler ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki ablaka girişimleri, dünya piyasalarında enerji arz güvenliğine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor. Küresel ölçekte yaşanan bu belirsizlik ortamında Türkiye, enerji lojistiğindeki kilit rolünü bir kez daha tescilledi. Irak hükümeti tarafından alınan stratejik bir kararla, bölgedeki dengeleri değiştirecek olan petrol sevkiyatı Adana’nın Ceyhan ilçesi üzerinden tekrar dünya pazarlarına açıldı.

Stratejik sevkiyatta yeni dönem başladı

Uzun süredir beklenen enerji hamlesi, Irak merkezi hükümetinin Kerkük sahalarından elde edilen ham petrolü yeniden sisteme dahil etmesiyle somutlaştı. Kuzey Irak Kürt Yönetimi (IKBY) sınırları üzerinden transit geçişi sağlanan siyah altın, boru hatları aracılığıyla Türkiye’nin enerji kapısı konumundaki Ceyhan Terminali’ne ulaştırılmaya başlandı. Bu sevkiyatın yeniden tesisi, sadece yerel ekonomiler için değil, arz sıkıntısı çeken küresel enerji aktörleri için de kritik bir nefes borusu niteliği taşıyor.

Bakan Bayraktar’dan sevkiyat kapasitesine dair net mesaj

Sürecin teknik detayları ve akışın sürekliliği hakkında kamuoyunu bilgilendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, operasyonel sürecin sorunsuz şekilde ilerlediğini kaydetti. Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, hattaki vanaların açılmasıyla birlikte ham petrol akışı resmi olarak start aldı. Mevcut projeksiyonlar doğrultusunda, Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına günlük bazda yaklaşık 170 bin ile 250 bin varil aralığında bir sevkiyatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güvenli rota

Küresel piyasalar Hürmüz Boğazı’ndaki riskli atmosfere kilitlenmişken, Ceyhan’ın sunduğu bu güvenli rota dünya ekonomisi için stratejik bir tampon bölge işlevi görüyor. Irak petrolünün güvenli bir limandan uluslararası sulara açılması, bölgedeki enerji jeopolitiğinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir istasyon olma konumunu güçlendiriyor. Bu gelişmenin, önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarındaki oynaklığı dengelemesi ve bölgedeki ticari iş birliklerini daha kurumsal bir zemine oturtması bekleniyor.