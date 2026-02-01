Son Mühür- CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği ''Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'' Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin Kürt seçmene sıcak mesajlar verdiği bir tabloya sahne olmuştu.

Ancak, toplantıya tepki sesleri de giderek artıyor.

''Türkiye yere serildi, CHP Kürtçü marjinallerle adeta meleklerin cinsiyetini tartıştı.'' sözleriyle tepkisini dile getiren gazeteci Selahattin Önkibar, AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda olmasını CHP'nin muhalefet anlayışına bağladı.

Yahu, siz şaka mısınız?



''Tuhaflık hatta rezalet CHP'nin toplantıyı basına kapatmasıydı. Güya önemli fikirler açıkladılar ama gizli!'' hatırlatmasında bulunan Önkibar,

''Yahu siz şaka mısınız? Milletle alay mı ediyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Gizli toplantı adı üstünde gizli olur. CHP'nin gizli toplantısını ise herkes biliyor ama konuşulanlar sır. Sebep belli, baktılar bu toplantıyla CHP tabanı ayaklandı, baktılar çok büyük tepki var hemen basına yasak kararı aldılar. Zira orada konuşulanlar Türkiye'nin bütünlüğüne değil, ayrışmasına katkı sağlıyor'' ifadeleriyle toplantıya tepki gösterdi.

İktidarın büyük yanlışlarını örtüyor...



''CHP toplantıyı basına kapatarak aslında suçüstü oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tamamen şahsi hesapları adına CHP'yi PKK'nın yanında konumlandırarak AK Parti'yle MHP'nin bir yıl boyunca yapmış olduğu büyük yanlışları örtüyor adeta aklıyor'' diyen Önkibar,

''CHP söz konusu toplantıyı aklama adına MHP'li Feti Yıldız'ı da kullanmak istemişti. Önce onu katılımcı olduğunu açıkladı ardından da hiç olmazsa bir mesaj gönder diye ısrar ettiler ama Feti Yıldız ne katıldı, ne de mesaj gönderdi. Çünkü MHP'nin bu konuda yediği büyük vurgun artık onlar tarafından da görülüyor. AK Parti kendisinden talep edilmesine rağmen hiç kimseyi göndermedi'' diye konuştu.



Özgür Özel cumhurbaşkanı olabilmek için...



''Özgür Özel sırf cumhurbaşkanı adayı olabilmek ve Kürtler beni istiyor diyebilmek için CHP'ye büyük bir vurgun yedirmiştir'' diyen Selahattin Önkibar,

''Gençler bilmez, 35 sene önce SHP 1989 yerel seçimlerinde birinci parti çıkmasına rağmen 1991 seçimlerinde Meclis'e PKK'lıları soktuğu için üçüncü parti konumuna gerilemişti'' hatırlatmasında bulunmuştu.

