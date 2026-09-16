İzmir Bergama’da hayvancılığa ağır bir darbe indiren "mavi dil hastalığı" nedeniyle alarm zilleri çalıyor. Yenikent Mahallesi'nde patlak veren salgın üzerine yetkililer jet hızıyla harekete geçti. Tam 15 mahalle karantinaya alındı. Bölgeye hayvan girişi ve çıkışı ikinci bir emre kadar tamamen durduruldu.

Salgın Yenikent’te başladı, 15 mahalleye sıçradı

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tehlikeli virüsün Yenikent'te tespit edilmesinin ardından muhtarlıklara acil kodlu bilgilendirme yazısı gönderdi. Virüsün kontrolden çıkmasını engellemek isteyen ekipler, 40 gün sürecek sıkı bir karantina haritası çizdi. Kilit vurulan noktalar sadece Yenikent ile sınırlı kalmadı.

Giriş ve çıkışların kapatıldığı mahalleler şunlar:

Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı

Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy

Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı

Zeytindağ, Sarıdere ve Kazıkbağları.

Yetiştiricilere sert uyarı: Kaçak nakil yapana geçit yok

Salgının yayılma hızını kesmek, doğrudan hayvan sahiplerinin elinde. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, besicilerin karantina kurallarına milimi milimine uyması gerektiğini hatırlattı. İzinsiz alım-satım veya kaçak hayvan nakli yapanlar hakkında yasal işlem uygulanacak. Ekipler, en küçük bir hastalık şüphesinde bile vakit kaybetmeden veteriner birimlerine haber verilmesini istiyor.