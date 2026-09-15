Son Mühür / İzmir’in Bergama ilçesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan toplu konut projesinin imar planı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Zafer Mahallesi 361 ada 51 parselde yer alan bölge için hazırlanan yeni imar planı değişikliklerini onaylayarak askıya çıkarmıştı. Daha önce ocak ayında askıya çıkarılan planlara dair yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrası projede önemli düzenlemelere gidildi. Son revizyonla birlikte plandaki ‘İdari Hizmet Alanı’ ile ilköğretim alanının yerleri değiştirildi.

Yüz ölçümünde de artış yapılıyor

Bu kapsamda, idari hizmet alanının yüz ölçümünde de artışa gidilirken plan uygulama hükümlerinde de yeni ilave şartlar eklendi. Bakanlık tarafından onaylanan 1 / 5000’lik Nazım ve 1 / 1000’lik uygulama imar planı değişiklikleri 10 Ekim’e kadar İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Bayraklı’daki binasında ve resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak askıda kalacak.

996 konut, 5 dükkan inşa edilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) mülkiyetindeki arazi üzerinde yapılacak projenin toplam 2 milyar 763 milyon 475 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi öngörülüyor. Projede 53 blok yer alacak. İki yıl içinde tamamlanması hedeflenen dev çalışma kapsamında 996 konutun yanı sıra 5 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi de inşa edilecek.