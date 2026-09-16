Veterinerlik ve tarım ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesinde baş gösteren bulaşıcı bir enfeksiyon sebebiyle acil durum planını devreye soktu. Bölgedeki yetiştiricileri yakından ilgilendiren kararla birlikte, salgının merkez üssü olarak belirlenen nokta ve çevresindeki geniş bir alanda sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İZMİR BERGAMA'DA 40 GÜNLÜK HAYVAN HAREKETLİLİĞİ YASAĞI BAŞLADI

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince muhtarlıklara iletilen resmi yazıda, Yenikent bölgesinde mavi dil hastalığı vakalarının tespit edildiği duyuruldu. Enfeksiyonun çevre yerleşim yerlerine ve sağlıklı sürülere sıçramasını engellemek adına ilgili bölge merkez alınarak toplam 15 yerleşim yeri karantina kuşağına dahil edildi. Belirlenen bu sınırlar içerisinde tam 40 gün boyunca her türlü canlı hayvan sevkiyatı askıya alındı.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINAN 15 MAHALLE HANGİSİ?

Resmi makamlarca ilan edilen ve 40 günlük tecrit uygulamasının geçerli olacağı yerleşim yerlerinin tam listesi şu şekilde kamuoyu ile paylaşıldı:

Yenikent

Kurfallı

Tekkedere

Aşağıkırıklar

Sağancı

Bozyerler

Ovacık

Çalıbahçe

Çamköy

Bozköy

Eğrigöl

Süleymanlı

Zeytindağ İzmir Bergama'da 15 mahalle karantinaya alındı! İçeriği Görüntüle

Sarıdere

Kazıkbağları

ÜRETİCİLERİN VE HAYVAN SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR NELER?

Karantina süreci boyunca bölgedeki besicilerin kesinlikle hayvan nakli yapmaması ve izinsiz alım-satım işlemlerinden uzak durması gerekiyor. İlgili müdürlük, enfeksiyonun kontrol altında tutulabilmesi için kurallara uyumun kritik seviyede olduğunu hatırlattı.

Sürüsünde hastalık belirtisi gözlemleyen yetiştiricilerin ise zaman kaybetmeden ilçe tarım yetkililerine veya veteriner hekimlere başvurması zorunlu kılındı. Kırk günlük sürenin tamamlanmasının ardından yetkililer, salgının gidişatına dair güncel bir rapor hazırlayarak kısıtlamaların devam edip etmeyeceğine karar verecek.