Son Mühür- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir’in Karaburun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 219 konutluk proje ihalesi iptal edildi.

“İzmir İli, Karaburun İlçesi Merkez Mahallesi, 219 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinin, açık ihale usulüyle 17 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00’te TOKİ Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak projede yer değişikliği yapılması nedeniyle ihale, saatinden önce iptal edildi. Yeni ihale tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

219 konut ve altyapı çalışmaları planlanıyordu

Proje kapsamında tünel kalıp sistemiyle 219 konutun inşa edilmesi, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması öngörülüyordu. İlçede konut ihtiyacına çözüm sunması hedeflenen proje, yer seçimi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Yer seçimi tartışma yarattı

İlkay Girgin Erdoğan, söz konusu projenin sosyal konut niteliği taşımadığını savunarak, olası bir imar planı değişikliğine karşı çıkacaklarını açıklamıştı. Erdoğan, belediye meclisine bu projeye ilişkin bir plan değişikliği gelmesi halinde reddedeceklerini ifade etmişti.

Dönemin TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise eleştirilere yanıt olarak, devlet arazilerinde plan uygunluğu bulunduğu takdirde deniz manzaralı ya da manzarasız toplu konut yapılabileceğini belirtmişti.

Karaburun’daki projenin yeni yer seçimiyle yeniden ihale sürecine girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.