Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Konak ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi sakinleri, alçak tabanlı otobüs talebini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a iletti. Talep üzerine belediye ve ESHOT ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Erişilebilir ulaşım sağlandı

Yapılan incelemelerin ardından gerekli noktalarda yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Düzenlemelerin tamamlanmasıyla yaşlılar, hamileler ve engellilerin kullanımına uygun alçak tabanlı otobüsler hizmete alındı. 46 numaralı Çobançeşme–Gümrük hattında alçak tabanlı otobüslerin seferlere başlaması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trafik güvenliği için ek önlem

Çalışmalar kapsamında trafik güvenliğini artırmak amacıyla daha önce araç çarpmalarının yaşandığı riskli noktalara beton bloklar yerleştirildi. Bu düzenlemeyle can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlandı.

“Düzenlemeden memnunuz”

Mahalle sakinlerinden Sati Ercan, daha önce araçların kayarak bina duvarına çarptığını belirterek yol düzenlemesi ve beton blok uygulamasının sorunu ortadan kaldırdığını ifade etti.

“Hizmet kalitesi arttı”

Bölge sakinlerinden Alaaddin Müdür ise yol düzenlemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, alçak tabanlı otobüslerle birlikte daha konforlu ve erişilebilir bir toplu ulaşım hizmetine kavuşulduğunu dile getirdi.