Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emrez Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ihbarın doğruluğunu tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip yürüttü.

Adrese operasyon düzenlendi

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde detaylı arama gerçekleştirdi.

Hassas terazi ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ele geçirildi.

Terazinin suç unsuru kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi. Operasyonda toplam 105 bin 270 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.