Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden olan salça, kapak açıldıktan sonra kısa sürede küflenmesiyle biliniyor. Bu durum hem tat kaybına hem de ekonomik israfa yol açıyor. Ancak ev hanımları ve profesyonel aşçıların uyguladığı bazı yöntemlerle salçanın aylarca ilk günkü tazeliğini koruyabildiği ifade ediliyor.

Yağ tabakası oksijenle teması kesiyor

Salçanın bozulmasındaki temel nedenin kavanoz içindeki hava teması olduğu belirtiliyor. Kullanım sonrası salça yüzeyinde oluşan boşlukların mikroorganizmalar için uygun ortam oluşturduğu aktarılıyor. Bu durumu önlemek için salçanın yüzeyinin kaşıkla düzeltilmesi ve üzerine iki parmak kalınlığında zeytinyağı ya da ayçiçek yağı dökülmesi öneriliyor. Yağ tabakasının, salça ile oksijen arasında koruyucu bir duvar görevi gördüğü vurgulanıyor.

Tuz ve kaşık tercihi belirleyici oluyor

Hazır salçalarda tuz oranının düşük tutulması nedeniyle, kavanoz açıldıktan sonra bir miktar kaya tuzu eklenmesinin bozulmayı yavaşlattığı ifade ediliyor. Salçaya metal ya da ıslak kaşık sokulmaması gerektiği, bunun asidik yapı ve nem nedeniyle bakteri oluşumunu hızlandırdığı belirtiliyor. Kuru ve temiz tahta kaşık kullanımı öneriliyor.

Dondurucu yöntemiyle risk tamamen ortadan kalkıyor

Büyük kavanozlarda alınan salçalar için en kesin çözümün dondurma yöntemi olduğu aktarılıyor. Salçanın buz kalıplarına porsiyonlanarak dondurulması, her kullanımda yalnızca ihtiyaç kadar alınmasına imkan tanıyor. Bu yöntemle kalan salçanın bozulma riski tamamen ortadan kalkıyor.

Ters çevirme yöntemi vakum etkisi oluşturuyor

Kavanozda saklamaya devam etmek isteyenler için ise ters çevirme yöntemi öneriliyor. Salçanın üzeri yağlandıktan sonra kapağın sıkıca kapatılması ve kavanozun buzdolabında ters şekilde muhafaza edilmesiyle hava temasının en aza indirildiği belirtiliyor. Bu yöntemin ekşime ve beyaz tabaka oluşumunu önlediği aktarılıyor.

Uygulanan bu basit ama etkili yöntemlerle salçanın aylarca bozulmadan saklanabildiği, böylece hem lezzet kaybının hem de mutfak israfının önüne geçilebildiği ifade ediliyor. Küçük dokunuşlarla büyük kayıpların önlenebileceği belirtiliyor, bu yöntemlerin evlerde rahatlıkla uygulanabileciği vurgulanıyor.