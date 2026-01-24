Güneş Sistemi'ndeki üç gök cisminin aynı anda yakın görünmesi oldukça ender rastlanan bir fırsat. Ay, gün batımından sonra Satürn ve Neptün'ün altından yumuşak bir yay çizerek geçecek ve Dünya'dan bakıldığında doğal bir gülümseme şekli ortaya çıkacak. Bu görsel illüzyon, gök gözlemcileri için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Kavuşum nasıl oluşuyor?

Üçlü kavuşum, gökcisimlerinin uzayda gerçekte birbirine yakın olmasından kaynaklanmıyor. Bu görüntü, Dünya'dan bakıldığında üç cismin aynı bölgede görünmesiyle ortaya çıkan bir perspektif etkisi. Ay'ın Satürn ve Neptün'ün altından geçmesiyle oluşan yay şekli, insanlara gülümseyen bir yüzü anımsatıyor.

En iyi gözlem zamanı ne zaman?

Uzmanlara göre en ideal gözlem aralığı gün batımından 30-90 dakika sonrası. Bu süre zarfında üçlü, batı ufkuna doğru alçalacağı için gözlem yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Zamanlamanın doğru tutulması, bu nadir olayı kaçırmamak için kritik önem taşıyor.

Gözlem için ne gerekli?

Ay ve Satürn alacakaranlıkta çıplak gözle kolayca seçilebilecek. Ancak Neptün oldukça sönük bir gezegen olduğundan dürbün ya da küçük bir teleskop kullanmak gözlemi belirgin şekilde kolaylaştıracak. Şehir ışıklarından uzak, açık bir alanda gözlem yapmak en iyi sonucu verecek.

Hangi ülkelerden görülecek?

Üçlü kavuşum dünyanın geniş bir kesiminden izlenebilecek. Kuzey Yarımküre'de ABD, Kanada, Avrupa ve Asya'da gözlem yapılabilecek. Güney Yarımküre'de ise Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde gün batımından kısa süre sonra gökyüzünde yakalanabilecek. Türkiye de bu nadir gök olayını izleyebilecek şanslı ülkeler arasında yer alıyor.

Bir sonraki fırsat ne zaman?

Ay, Satürn ve Neptün'ün bu şekilde bir araya gelmesi oldukça nadir görülen bir olay. Benzer bir kavuşumun tekrar yaşanması için uzun süre beklemek gerekebilir. Bu nedenle astronomi meraklılarının bu akşamı kaçırmaması tavsiye ediliyor.