Ödemelerin büyük bölümünü arıcılık desteği oluştururken, hayvan gen kaynakları ve küçükbaş hayvancılık destekleri de bu kapsamda değerlendirildi. Kırsal kalkınma yatırımları ile sertifikalı tohum üretim destekleri de çiftçilerin hesaplarına yatırılan kalemler arasında yer aldı.

Hangi destekler ödendi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödeme dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Arıcılık desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 TL

Hayvan gen kaynakları desteği: 174 milyon 132 bin 300 TL

Küçükbaş hayvancılık desteği: 44 milyon 102 bin 300 TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 37 milyon 916 bin 297 TL

Sertifikalı tohum üretim desteği: 2 milyon 959 bin 525 TL

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemeye ilişkin detayları aktardı. Yumaklı, "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 1 milyar 623 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" mesajını paylaştı.

Kuzu/oğlak desteği ne zaman yatacak?

Bugünkü ödeme kapsamında 44 milyon TL tutarında küçükbaş hayvancılık desteği de yer aldı. Ancak asıl beklenen kuzu/oğlak destek ödemelerinin 2025 yılı 1. dönem icmalleri 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. İtiraz sürecinin ardından ana kuzu/oğlak destek ödemelerinin Mayıs 2026'da yapılması bekleniyor.

Destekler nasıl sorgulanır?

Çiftçiler, tarımsal destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Bunun için e-Devlet portalına giriş yapıldıktan sonra "Tarımsal Destek Ödemeleri Sorgulama" veya "Anaç Koyun/Keçi Destek Bilgisi Sorgulama" hizmetleri kullanılabiliyor. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden de ödeme durumu kontrol edilebiliyor.

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı, 1973 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olan Yumaklı, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Tarım sektöründe uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Yumaklı, tarım politikaları ve kırsal kalkınma konularında uzmanlaştı.

Siyasi kariyerine AK Parti'de başlayan Yumaklı, 27. ve 28. dönem TBMM'de Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2023 yılında kurulan 67. Hükümette Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Yumaklı, bu görevi halen sürdürüyor. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin desteklenmesi, çiftçi gelirlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanması konularında çalışmalarını yürütüyor.