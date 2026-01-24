Survivor'ın tecrübeli isimlerinden Barış Murat Yağcı, daha önce 2020 ve 2022 sezonlarında gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı. Özellikle 2020 sezonunda final mücadelesinde ikinci olarak büyük başarı yakalayan Yağcı, bu kez de şampiyonluk hedefiyle adaya adım attı. Peki Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç?

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Çeşme Alaçatı'da dünyaya geldi. 35 yaşındaki Yağcı, Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcı olarak tanınıyor. Ünlü oyuncu Birce Akalay ve Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in kuzeni olan Yağcı, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Barış Murat Yağcı, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Çocukluk yıllarından itibaren sporla iç içe büyüyen Yağcı, 12 yaşında Anadolu Efes altyapısına transfer oldu ve 10 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Ancak talihsiz bir sakatlık nedeniyle basketbol kariyerine erken yaşta veda etmek zorunda kaldı.

Modellikten oyunculuğa

Basketbolu bıraktıktan sonra modellik alanına yönelen Barış Murat Yağcı, Best Model of Turkey yarışmasında "Best Fotomodel" seçilerek yapımcıların dikkatini çekti. Oyunculuk eğitimi alan Yağcı, ilk dizisi "Kocamın Ailesi" (2014) ile ekranlara adım attı. Ardından "Kiralık Aşk" dizisinde Eymen, "Şevkat Yerimdar" dizisinde Bora karakterlerini canlandırarak tanınırlığını artırdı. 2018 yılında "Sosyetik Gelin" filminde Demir rolüyle boy gösterdi.

Survivor macerası

Barış Murat Yağcı, Survivor'a ilk kez 2020 yılında katıldı ve o sezonun en başarılı yarışmacılarından biri olarak finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada yer alan Yağcı, hem fiziksel gücü hem de stratejik oyunlarıyla büyük beğeni topladı. 2022 yılında Survivor All Star kadrosunda yeniden mücadele eden deneyimli yarışmacı, 2025 sezonunda da boy gösterdi. Şimdi ise Survivor 2026'da sarı takımda All Star yarışmacı olarak şampiyonluk için ter döküyor.

Barış Murat Yağcı'nın boyu ve kilosu kaç?

1.92 metre boyunda olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır. Kova burcu olan Yağcı, atletik fiziği ve basketbolcu geçmişiyle Survivor parkurlarında önemli avantaj sağlıyor. Instagram'da @barismrtyagci kullanıcı adıyla sosyal medyada aktif olan yarışmacı, milyonlarca takipçiye sahip.

Özel hayatı

Barış Murat Yağcı'nın özel hayatı da sık sık magazin gündemine oturuyor. Daha önce Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben, şarkıcı İrem Derici ve Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Yağcı, halen bekar.