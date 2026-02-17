İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Daha önce Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin de gözaltına alındığı operasyonda Kılıçcı'nın eklenmesi, soruşturmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adem Kılıçcı kimdir?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986'da Ağrı'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 39 yaşında olan Kılıçcı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren boksla ilgilenmeye başlayan Kılıçcı, 2000 yılında profesyonel anlamda bu spora adım attı.

2004'ten itibaren Fenerbahçe Boks Şubesi bünyesinde ringe çıkan Kılıçcı, kısa sürede ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başardı. Ailesinin kökeninin Kafkasya'dan göç eden Karapapak Türkleri'ne dayandığı biliniyor.

Uluslararası arenada kazandığı başarılar

Milli boksör Adem Kılıçcı, kariyeri boyunca Türkiye'yi pek çok uluslararası organizasyonda temsil etti. 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş, 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Kılıçcı, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinin en prestijli başarısı, 2014-2015 sezonunda AIBA APB Profesyonel Boks Ligi'nde dünya şampiyonluğu elde etmesi oldu. 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmasına rağmen, kanında yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle müsabakaya katılamadı.

Survivor macerası nasıl başladı?

Adem Kılıçcı, boks kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da büyük bir popülariteye ulaştı. 2017 yılında Survivor yarışmasının ünlüler takımında yer aldı ve finale kadar yükseldi, ancak o sezon ikincilikte kaldı. Ertesi yıl All Star formatıyla düzenlenen Survivor 2018'de ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2022'de yeniden Survivor sahnesine dönen Kılıçcı, All Star sezonunda ikinci oldu. En son Survivor 2025'te mücadele eden deneyimli sporcu, bu kez de finalde rakiplerini geride bırakarak ikinci kez şampiyon oldu. Yarışma dışında 2019 yılında İstanbul'da Sportial adlı kendi spor salonunu açarak iş dünyasına da adım attı.

Gözaltı süreci nasıl gelişti?

17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Adem Kılıçcı da gözaltına alınan isimler arasına eklendi. Uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Kılıçcı hakkında henüz resmi bir tutuklama kararı açıklanmadı. Süreç devam ederken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.