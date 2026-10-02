Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, yurtiçi akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Uluslararası piyasalardaki hızlı fiyat değişimlerinin ardından akaryakıt sektöründen motorin kullanıcısını sevindirecek bir indirim haberi geldi.

İndirim Cumartesi günü pompaya yansıyacak

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,22 TL indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise 2 Ekim Cuma günü itibarıyla yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İndirimin ardından büyükşehirlerde motorin kaç TL olacak?

Beklenen 2,22 TL’lik indirimin pompalara yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirler ve Doğu illerinde şu seviyelere gerilemesi hesaplanıyor:

İstanbul: 94,98 TL

Ankara: 96,08 TL

İzmir: 96,38 TL 'Bayrakları çöpe attılar' demişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı İçeriği Görüntüle

Doğu illeri: 97,78 TL