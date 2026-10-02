Son Mühür- Son dönemlerde gündemde bomba etkisi yaratan fon soruşturması hakkında AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar tarafından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Soruşturmanın AK Parti’ye yönelik bir “seçim operasyonu” olup olmadığı yönündeki yorumlara değinen Tayyar, “Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu

Plan erken mi bozuldu? Birkaç gündür bu tarz yorumlara veya sorulara rastlıyorum” ifadelerini kullanarak, her olayın komplo teorileriyle açıklanmaması gerektiğini belirtti. Tayyar, “Her başa gelen musibeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir. Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı” dedi.

Tayyar, fon soruşturmasında adı geçen kişilerin zaman içerisinde güç kazandığını savunarak "Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler. Güçlüydüler. Dokunulmazlardı. Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi. Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar" diye konuştu.

“Oyunu bozan Erdoğan oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece müdahale ettiğini belirten Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in de sahaya indiğini ifade etti.

Tayyar, "Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı. İnşallah, devamı gelir. Ha bu arada buna sevinenler, tepinenler olmadı mı? Olur tabi, sendelersen bir tekme de onlar vurur. Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın" diye cümlelerini sonlandırdı.