Son Mühür / Merve Turan - Dün öğlen saatlerinde Manisa Soma'da meydana gelen feci olayda acı gelişmeler peş peşe geldi. İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdi.

9 kişi gözaltına alındı!

Yaşanan acı olayın ardından başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Bakan Çiftçi’den başsağlığı mesajı

Acı kayıpların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Bakan Çifti tedavileri devam eden işçilere acil şifalar diledi.

İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten korusun. Milletimizin başı sağ olsun."