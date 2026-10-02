Son Mühür/ Emine Kulak- Türkiye’de 2010- 2025 yılları arasında tütün ve türün ürünleri kullanım oranlarına ilişkin araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada, kadınların tütün ve tütün kullanım oranlarının arttığı görülürken erkeklerde ise azalmaya başladığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Türkiye Sağlık Araştırma sonuçlarının derlenen bilgilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanım oranı erkeklerde yüzde 46, kadınlarda ise yüzde 20, 6 olarak hesaplandı. Erkeklere göre kadınlarda daha fazla tütün kullanımına başlama nedeni aile ve kişisel sorunlar olarak saptandı. Kadınlara göre erkeklerde daha fazla tütün kullanımına başlama nedeni arkadaş etkisi oldu.

Merak amaçlı kullanım oranı 15 yıl içinde geriledi

Türkiye’de 2010’da erkeklerin yüzde 34,6’sı; kadınların ise 34,3’sı merak amaçlı sigaraya başladığı tespit edildi. Merak amaçlı tütün kullanımına başlama oranı 2025 yılında ise erkeklerde 24,3’e; kadınlarda ise 23,1’e geriledi.

Özenti etkisi üzerine tütün kullanım oranı ise 2019 yılında erkelerde yüzde 25,5; kadınlarda yüzde 18,3 olarak tespit edildi. Bu oran 2025 yılında erkeklerde yüzde 23,9; kadınlarda yüzde 19,0 oranında oldu.

Kadınlarda tütün kullanımına aile ve kişisel sorunlar neden oldu

Erkeklere göre kadınların aile ve kişisel sorunlarda daha fazla tütün kullandığı 15 yıl içerisinde değişim göstermedi. 2010 yılında aile sorunlarından dolayı erkekler yüzde 2,8 oranında; kadınlar ise yüzde 6,8 oranında tütün kullanımına başladığı tespit edildi. Kişisel sorunlardan dolayı 2010 yılında erkekler yüzde 4,2; kadınlar ise yüzde 7, 1 oranında tütün kullanımına başladı. 2025 yılında bu oran kadın ve erkek arasında değişim göstermedi. Erkekler yüzde 6,7 oranında; kadınlar ise yüzde 5,5 oranında tütün kullanımına başladı.

Erkek nüfusunun tütün kullanımına arkadaş etkisi

Arkadaş etkisinden dolayı tütün kullanımına başlama, erkeklerde son 15 yıl içerisinde kadınlara göre yüksek oranda seyretti. 2010 yılında erkekler arkadaş etkisinden yüzde 23,7; kadınlar ise yüzde 20,5 oranında tütün kullanımına başladı. 2025 yılında ise erkekler yüzde 33,6; kadınlar ise 28,1 oranında arkadaş etkisine maruz kaldı.

Yahşi: Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız

Tütün kullanım oranı hakkında Son Mühür’e değerlendirme yapan Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, “Bağımlılıkla alakalı İzmir Yeşilay Derneği olarak bağımlılığın her türlüsüyle mücadelelerimizi sürdürüyoruz. Tütün kullanımı da bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızın tütün kullanımı ile olan bağımlılıklarını uzak tutmak için elimizden gelen tüm gayreti yapmaktayız. Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız. Çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz” dedi.