Son Mühür- Yüzbinlerce insanın mağdur olarak ortaya çıktığı tabloda fon krizinin çözümüne dair adımlar atılmaya devam ediyor.

SPK'nın, fonlarda parası kalanların her bir fon için 1 milyon liraya kadar paralarının ödeneceğine dair açıklaması sonrası günlerdir düşen Borsa İstanbul'dan toparlanma sinyalleri gelmişti.

Fon krizinin öne çıkan isimleri sıralamasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betil Sayan Kaya vardı.

Toplumsal bir krize dönüşmesine izin verilmeyen fon krizinde asıl hedef AK Parti miydi soruları da gündeme geldi.

Ancak, AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar, en başında bu ihtimali denklem dışına çıkarttı.

Bu yorumlara katılmıyorum...



''Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu?

Plan erken mi bozuldu?

Birkaç gündür bu tarz yorumlara veya sorulara rastlıyorum.'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Bir defa, her başa gelen husubeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir.

Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı.

Sözüm ona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler.

Güçlüydüler.

Dokunulmazlardı.

Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi.

Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar.

Oyunu bozan Erdoğan oldu. Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek bakanımız sahaya indi.

Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı.

İnşallah, devamı gelir.

Ha bu arada buna sevinenler, tepinenler olmadı mı?

Olur tabi, sendelersen bir tekme de onlar vurur.

Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın'' çağrısında bulundu.



Türkiye bir yol ayrımında...



Gazeteci Fatih Selek de fon krizi sonrası Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu savundu.

''Tarih affetmez. Fon krizi ülke için bir yol ayrımıdır.

Türkiye vurguncularla, yolsuzlukla, kayırmacılıkla, akrabacılıkla mücadele mi edecek? Yoksa kol kırılıp içine de mi kalacak?'' diye soran Fatih Selek, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti bayrağına göndermede bulunarak, demek ki 15'i yıkılmış. Mete Han, Atilla, Göktürkler, Uygular, Altınordalılar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu ve Osmanlı'nın kendi hataları sonucu yıkıldığına işaret etti.

Akrabacılık, hemşericilik, nepotizm...



Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin özellikle savunma sanyisinde inanılmaz başarılara imza attığına vurgu yapan Fatih Selek,

''uçağın burnu şu anda havalanmış durumda. Ama bir bakıyorsun gündemde Fatma Betül Sayan Kaya'lar var. Fondan vurgun vuranlar var, oğullar var, gelinler var, akrabalar var. Öbür yande belediyeleri çiftliklere çevirip yağmalayanlar var. Vallahi yazık, gerçekten yazık. Devlet güçlenecek ve uçak yükselmeye devam edecekse bunlarla hesaplaşmalıdır. Akrabacılık, hemşehricilik, nepotizmi artık Türkiye bırakmalıdır. Bu fon krizi bence AK Parti'nin de Türkiye'nin de bir yol ayrımı olduğunu düşünüyorum'' mesajı verdi.