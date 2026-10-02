Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medyada büyük tepki toplayan “çöpe atılan Türk bayrakları” görüntülerinin arkasından gerçek ortaya çıktı.

Bayrakları çöpe attıktan sonra kayda alan ve “Vatan hainleri bayrak atmışlar” iddiasıyla paylaşan kişinin, olayın arkasında olan kişi olduğu tespit edildi.

İnceleme sosyal medya paylaşımlarıyla başladı

Çerkezköy’de Türk bayraklarının çöpe atıldığına dair görüntülerin yerel basında ve sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğunu belirleyen ekipler, bölgedeki saha ve kamera çalışmalarını genişletti.

Kamera kayıtları kurguyu ortaya çıkardı

Güvenlik kameraları ve dijital veriler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, bayrakları konteynere atan kişi ve tepki gösteriyormuş gibi video çekerek paylaşan kişinin aynı şahıs olduğu belirlendi.

Kendi kurguladığı olayı kamuoyuyla paylaşan Y.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi, suç kaydı çıktı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.T., adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından adli işlem uygulandı.

Y.T.’nin daha önceden de kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.