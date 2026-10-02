Olay, 30 Eylül günü Sinop Merkez’e bağlı Yalı köyü açıklarında yaşandı.

İzin günlerinde balık avlamak için denize açılan polis memurları Orhan Gazi Yetiş ve Numan Şen’in tekneleri bir süre sonra motor arızası yaptı.

Sürüklenmeye başlayan tekne, dalgaların etkisiyle alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, denize düşen Orhan Gazi Yetiş’i sudan çıkararak karaya taşıdı.

Sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırılan Yetiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Numan Şen için ise bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları üç gün sürdü

Kayıp polis memuruna ulaşmak için yapılan arama-kurtarma harekatı Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve AFAD ekipleri ile yerel balıkçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekipler üç gün boyunca havadan, karadan, deniz yüzeyinden ve su altından tarama faaliyetlerini aralıksız olarak gerçekleştirdi.

Cansız bedenine 2 Ekim'de ulaşıldı

Bölgedeki arama-kurtarma ekipleri, 2 Ekim günü saat 11.40 sularında Numan Şen’in cansız bedenini tespit ederek sudan çıkardı.

"Arama-kurtmarma çalışmaları aralıksız sürdürüldü"

Olayın ardından Sinop Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada;

“30 Eylül 2026 tarihinde Sinop Merkez Yalı Köyü açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gazi Polis Memurumuz Numan Şen’in bulunması amacıyla, Valiliğimiz koordinesinde arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve AFAD ekiplerimiz ile gönüllü balıkçı teknelerinin destekleriyle havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.

Ekiplerimizin koordineli çalışmaları neticesinde, Gazi Polis Memurumuz Numan Şen’in cansız bedenine 2 Ekim 2026 günü saat 11.40 sıralarında ulaşılmıştır.

"Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Merhum Polis Memurumuz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.