CHP, İmralı’ya yapılması planlanan ziyarete ilişkin tavrını netleştirdi. Partinin ‘süreç’ komisyonu, bugün saat 14.00’te toplanarak İmralı gündemini görüşecekti. Komisyonun toplantısında, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme amacıyla adaya bir heyet gönderilmesi ve bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi planlanmıştı.

CHP’den ret kararı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, partilerinin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini duyurdu. Emir, CHP’nin sürece dahil olmayacağını vurguladı.

Bahçeli’den “Heyet gitmeli” çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında komisyonun İmralı’ya gitmesi çağrısını yineledi. Bahçeli, “Komisyon gitmezse, kendi imkanlarımla üç arkadaşımı alarak İmralı’ya giderim ve yüz yüze görüşmekten çekinmem” ifadelerini kullanmış, Feti Yıldız ise bugün "Ben gidiyorum" çıkışında bulundu.

AK Parti’den ziyarete onay

AK Parti cephesinden ise İmralı ziyareti için olumlu sinyal geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İmralı ziyareti konusunda olumlu bakıyoruz” demişti.