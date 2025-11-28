Son Mühür- Mevcut sistemde, geçici koruma kapsamındaki yabancılar temel ve acil sağlık hizmetlerinde hasta katılım payından muaf tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte tedavi ve ilaçlardan alınacak katılım payları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile geçici koruma düzenlemelerinde önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenecek.

Sağlık hizmetinin bedeli aktarılacak

Sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmak üzere SGK'nın belirlediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarını geçmeyecek biçimde SYDTF tarafından karşılanacak. Bu ödemeler üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına aktarılacak. Daha önce bu görevi AFAD yürütüyordu.

Ödeme gücü olmayanların özel hastanelere başvurusu kısıtlandı

Geçici korunanların özel sağlık kuruluşlarına başvuru usulünde de değişikliğe gidildi. Önceki uygulamada herkes için geçerli olan kısıtlama, artık yalnızca “ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen” kişiler için geçerli olacak. Bu kişilerin özel hastanelere doğrudan başvurması yasaklandı.

Aşılar hariç ücretsiz hizmet kapsamı daraltıldı

Aşılar hariç olmak üzere, ödeme gücü bulunmayan geçici korunanlara SGK tarafından bedeli karşılanmayan herhangi bir sağlık hizmeti verilemeyecek. Ayrıca, sağlık hizmeti sunucularına yapılacak ödemelerde, SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği birim fiyatların üzerinde veya daha düşük iskontolu fiyatlar uygulanamayacak.

Geçici koruma statüsünde en fazla Suriyeli İstanbul’da

Geçici koruma statüsü, Suriye iç savaşının ardından Türkiye’ye gelen Suriyeliler için oluşturulmuş bir hukuki çerçeve olmayı sürdürüyor. 20 Ekim 2025 itibarıyla 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bu kapsamda bulunuyor.

En fazla geçici korunanın bulunduğu iller şöyle:

İstanbul: 417 bin 725 kişi

Gaziantep: 333 bin 849 kişi

Şanlıurfa: 197 bin 17 kişi