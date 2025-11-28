Son Mühür- Uşak Seramik hisselerinde olağan akışın dışında dalgalanmalar tespit edilmesinin ardından savcılık harekete geçti. Yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul ve Diyarbakır’da küçük yatırımcıları zarara uğrattığı değerlendirilen 6 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Yapay dalgalanma ve sosyal medya tuzakları

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağan dışı fiyat ve miktar değişimleri yarattı. Sosyal medyada yayılan sahte paylaşımlarla yatırımcıları yanıltarak yapay yükseliş ve düşüşler oluşturan şebeke, küçük yatırımcıları mağdur etti.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şunlar:

Çiğdem Meto

Ömer Hayati Kondu

Ali Kondu

Zeynep Feyza Kasımoğlu

Yankı Özbek

Necmi Meto

Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla adli işlemlere tabi tutuluyor.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yetkililerin piyasa dolandırıcılığına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiği bildirildi.