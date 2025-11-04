Milli Savunma Bakanlığı, bugün bazı gazetelerde yer alan “Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar” başlıklı haberin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunda TSK’yı hedef alarak olumsuz bir algı oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

“Suriyeliler TSK’da görev yapamaz”

Açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin Türkiye’de yalnızca eğitim aldıkları ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde herhangi bir görev yapmalarının “söz konusu olmadığının” altı çizildi.

MSB, “Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması mümkün değildir” ifadeleriyle iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ortak eğitim anlaşmaları kapsamında

MSB açıklamasında, Türkiye’nin birçok ülkeyle imzaladığı “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerin askeri öğrencilerine eğitim imkânı sağlandığını belirtti.

Bu kapsamda Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndükleri vurgulandı.

“Haber kamuoyunu yanıltma amaçlı”

Bakanlık, Sözcü gazetesinde yer alan haberin kasten çarpıtıldığını ve TSK’yı yıpratma girişimi olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

“Haberde özetle TSK ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin yapılandırıldığı belirtilmiştir. Ancak bu iddialar tamamen asılsızdır.

Bakanlığımızın açıklamaları çarpıtılarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturma ve TSK’yı yıpratma amacıyla servis edilmiştir.”