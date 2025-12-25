Son Mühür - Suriye Merkez Bankası Başkanı Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin 2025 tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını duyurdu. Hasriya, yeni para biriminin ülke için yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını simgeleyen önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kritik tarih: 28 Aralık

Merkez Bankası Başkanı Hasriya, yeni para birimine ilişkin ayrıntıların 28 Aralık’ta düzenlenecek bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: ''Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor. Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır.''