Son Mühür- Suriye'de ABD ve İsrail destekli SDG'yle Şara liderliğindeki Şam hükümeti arasında yeni bir sayfa açılmak üzere.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şara ve Mazlum Abdi arasında imzalanan ve SDG'nin silahlı güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonun hedefleyen plan bir türlü yaşama geçirilememişti.

Bölgeyi en iyi tanıyan isimlerden biri olan gazeteci Nevzat Çiçek,

''Suriye TV’nin geçtiği habere göre, Şam yönetimi ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında kapsamlı bir anlaşmanın açıklanması bekleniyor.'' hatırlatmasında bulundu.



''Suriye TV’ye konuşan bir kaynak, ABD’nin himayesinde Suriye hükümeti ile DSG arasında yıl sonundan önce bir askeri anlaşmaya varılmasının öngörüldüğünü belirtti. Kaynağa göre Washington, anlaşmanın bu yıl bitmeden imzalanması için taraflar üzerinde ciddi baskı uyguluyor.'' diyen Çiçek,

''Şam ile DSG arasındaki anlaşmanın 27–30 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 90 bin DSG ve Asayiş mensubunun, Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilmesi planlanıyor.



Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde, Savunma Bakanlığı bünyesinde DSG’ye bağlı üç askeri tümen oluşturulması öngörülüyor.

ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, anlaşmanın yıl sonundan önce sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çaba yürüttüğü aktarılıyor.'' bilgisni paylaştı.