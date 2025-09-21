Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülke yeni bir döneme giriyor. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetiminde ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

İlk seçim tarihi netleşti

Uzun süredir merakla beklenen seçim tarihi resmileşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 15-20 Eylül arasında planlandığını ancak değerlendirmeler sonucunda tarihin 5 Ekim olarak kesinleştiğini duyurdu.

Kadın temsili vurgusu

Al-Ahmad, açıklamalarında yeni dönemde kadınların siyasette daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirtti. Parlamento seçimlerinde adayların en az yüzde 20’sinin kadın olmasının beklendiğini vurguladı. Bu karar, hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Esad sonrası ilk adım

Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte yapılacak ilk seçimler, Suriye’nin demokratikleşme sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yeni parlamento, ülkenin geleceğini şekillendirecek reformlar ve yeniden yapılanma süreci için önemli bir rol üstlenecek.

Uluslararası toplumun gözü Suriye’de

Seçim süreci, uluslararası toplum tarafından da yakından takip ediliyor. Birçok ülke ve gözlemci kuruluşun seçimleri izlemek üzere Suriye’ye davet edilmesi bekleniyor. Katılım oranı ve seçim güvenliği ise en çok merak edilen başlıklar arasında.