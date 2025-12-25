Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Maiduguri kentinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay, akşam namazı sırasında gerçekleşti ve yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Maiduguri'de akşam namazı sırasında bombalı saldırı

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentindeki bir camide, akşam namazı sırasında bombalı bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi. Saldırının intihar eylemi şeklinde olduğu ve camiye gelenlerin hedef alındığı ifade edildi.

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı

Saldırının hemen ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir terörist grup bulunmadığı belirtildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği ve amacı henüz netleşmiş değil.

Nijerya'da güvenlik sorunları devam ediyor

Bu saldırı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Son yıllarda bölgedeki terörist grupların sıkça camileri, dini etkinlikleri ve sivilleri hedef aldığı biliniyor. Nijerya hükümeti, bu tür saldırıları engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri almayı sürdürüyor ancak bölgedeki huzursuzluk devam ediyor.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Bombalı saldırıda yaralanan 35 kişi, olay yerine yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu, bazı hastaların hayati tehlike taşıdığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiğini ve sivil sağlık ekiplerinin olay yerinde hızla müdahale ettiklerini belirtti.