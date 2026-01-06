Son Mühür- İsrail'e yakın sosyal medya hesaplarının gündeme getirdiği Suriye lideri Ahmet Şara'nın çıkan bir çatışmada yaralanarak Türkiye'ye tedavi için getirildiğine dair iddialar Anadolu Ajansı'nın Şara'yı Şam'da alışveriş yaparken gösteren görüntülerle yalanlanmıştı.

Önce Anadolu Ajansı, ''Suriye Cumhurbaşkanı Şara, suikast iddialarının ardından Şam'da market alışverişi yaptı.'' haberini paylaştı.

Ardından Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz söz konusu görüntülere gönderme yaparak,

''Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.'' bilgi notunu paylaştı.



Ne olmuştu?



Sosyal medyada yapay zekaya yaptırıldığı belli olan ve Şara'nın bir hastane yatağında bilinci kapalı bir şekilde yatarken gösteren fotoğrafın ardından Şara'ya ne oldu sorusu gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili bir YouTube yayınına katılan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi-SOHR Müdürü Rami Abdurrahman, 30 Aralık 2025 akşamı başkanlık sarayında 12-13 dakika süren ateş sesleri duyulduğunu ve bu olaya dair şu ana kadar Şam yönetiminin hiçbir açıklama yapmamakta ısrar ettiğini duyurdu.

Bu çatışmada Şara'nın isabet aldığına dair iddialar olduğunu belirten Abdurrahman, çatışma sonrası saraydan bir helikopterin kuzey yönünde havalandığını, bu helikopterin İdlib'e mi Türkiye'ye mi gittiğini bilemediklerini söyledi.



AA'nın haberi iddialara nokta koymadı...



Anadolu Ajansı'nın Şara'yla ilgili servis ettiği görüntülerin 29 Aralık tarihine ait olduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından konuyla ilgili tartışmalar alevlendi.

Dış politika uzmanı yazar Aydın Sezer,

''Colani’ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin 29 Aralık tarihli olduğuna dair paylaşımlar hızla yayılıyor.

Ortada ciddi bir dezenformasyon olduğu artık tartışmasız.

Umarım ne devletin ajansı ne de yüksek mevkideki bir bürokrat bu manipülasyonun parçası değildir. Aksi halde mesele sadece bilgi kirliliği değil, kurumsal güven sorunu olur.'' vurgusunda bulundu.

Gazeteci Çağlar Tekin de,

''Bu görüntünün eski olduğu, para basım törenin hemen ardından çekildiği, Colani'nin HTŞ içi çatışmada yaralandığı iddiasının ise bundan sonrasına ait olduğu bilinirken AA'nın da bu bariz yalanla çıkması, HTŞ lideri Colani'nin örgüt içi saldırıya uğradığı iddiasını daha da güçlendiriyor'' hatırlatmasında bulundu.



Bu kez İran suikast yapacak iddiası...



Şara'yla ilgili tartışmaların alevlendiği süreçte Anadolu Ajansı bu kez İsrail medyasını kaynak göstererek,

''Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.'' haberini paylaştı.

Haberde, ''Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbirliği yaptığı öne sürüldü.

Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.'' bilgisi paylaşıldı.

