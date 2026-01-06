Son Mühür-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemleriyle ilgili açtığı ve diplomasının iptaline ilişkin süreci kapsayan dava hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Duruşma tarihi ve saati netleşmişti

İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasına ilişkin açtığı davanın, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 15 Ocak saat 11.00’de görülmesi kararlaştırılmıştı. Mahkeme, duruşmanın yapılacağı tarih ve saate ilişkin resmi yazıyı ilgili kurumlara bildirmişti.

Cezaevi ve güvenlik birimlerine müzekkere gönderilmişti

Duruşma öncesinde İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun bizzat katılım sağlayacağı duruşma için çeşitli kurumlara müzekkereler göndermişti.

İdari İşler Müdürlüğü’ne uygun salonun hazırlanması yönünde yazı iletilirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talimatı verilmişti.

Ayrıca Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na da İmamoğlu’nun duruşmaya katılımı için resmi bildirim yapılmıştı.

Dava Silivri’ye taşındı

Ancak alınan yeni kararla birlikte, Bağcılar’daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi’nde yapılması planlanan duruşmanın yeri değiştirildi. İmamoğlu’nun diploma davası, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesine alındı.

Gözler 15 Ocak’a çevrildi

Kamuoyunda yakından takip edilen dava sürecinde, duruşmanın Silivri’ye alınması dikkat çekerken, 15 Ocak’ta yapılacak yargılamada çıkacak karar merakla bekleniyor.