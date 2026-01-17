İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar devam ederken, sürgünde yaşayan Rıza Pehlevi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pehlevi, İran yönetiminin ülkede her şeyin normal olduğu yönünde bir tablo çizmeye çalıştığını belirtti ve bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Pehlevi açıklamasında, “Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran’da hiçbir şey normal değildir” sözlerine yer verdi.

Halka sokak ve grev çağrısı

Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, eylemlerin ülke geneline yayılması gerektiğini vurguladı. “İran’ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya İran halkını daha net görsün” mesajı

Rıza Pehlevi, protestoların ve olası grevlerin devam etmesinin, uluslararası kamuoyunun İran’daki gelişmelere daha güçlü destek vermesini sağlayacağını savundu. Açıklamasında, küresel kamuoyunun İran halkının mücadelesini daha yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.