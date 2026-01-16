Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ekibi Grönland'ın ardından bu kez İzlanda da ortalığı karıştırmayı başardı.

İzlanda Büyükelçisi olarak atanan ABD eski kongre üyesi Bill Long, daha göreve başlamadan ''İzlanda ABD'nin 52. eyaleti olacak, ben de o eyaletin valisi olacağım'' sözleri nedeniyle diplomatik bir krize yol açtı.

ABD Başkanı Trump ikinci kez göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Kanada'nın 51. eyalet olmasını ve Grönland'ı da ele geçirmeyi istediğini belirtmişti.



İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Reykjavik'teki ABD büyükelçiliğinden Long'un yorumlarıyla ilgili açıklama talep etti.

İzlanda'da imza kampanyası başlatıldı...



İzlanda medyası, İzlanda hükümetinden Billy Long'un büyükelçi olarak atanmasını reddetmelerini isteyen bir imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Krizin büyümesinin ardından Billy Long'dan yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle özür mesajı geldi.

Alaska merkezli kar amacı gütmeyen bir haber sitesi olan Arctic Today'e konuşan Long, "Bunda ciddi bir şey yoktu," diyerek olayı "şaka" olarak nitelendirdi. "Eğer birileri gücendiyse özür dilerim," diye ekledi.